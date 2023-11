Una scia di fragranze e richiami letterari per il week end dell'11 e 12 novembre a Savigliano

Alle suggestioni delle fragranze evocate dalle ottanta immagini di “Smelling the World - I profumi del Mondo” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e da Múses - Accademia Europea delle Essenze ed allestita fino all’8 gennaio nelle sale di Palazzo Cravetta Muratori, sabato 11 novembre si uniscono i richiami di poesia e letteratura ispirate dal profumo. “Aromi ed essenze: echi letterari”, è infatti il titolo della conferenza che consentirà un insolito viaggio dove le fragranze, il ricordo di un aroma sono protagonisti di pagine indimenticabili di letteratura mondiale. L’incontro, a ingresso gratuito, si terrà alle 16.30 nel settecentesco Salone d’Onore di Palazzo Taffini, sede del Musées – Accademia delle essenze.

Curata dalla Dott.ssa Elena Zegna, la conferenza di sabato 11 esplora il ruolo del profumo nella letteratura e nella poesia e il fenomeno della sinestesia, ovvero la sollecitazione di due aree sensoriali diverse da parte di un unico stimolo. L’olfatto appunto, protagonista immateriale ed indiscusso di opere celeberrime di autori di ogni epoca: da Shakespeare a Proust, da Suskind a Montale. A sottolineare la rilevanza dell’evento, sarà l’accompagnamento musicale curato da Fabiana Flauret, Alberto Palumbo, Francesco Bordino e Sergio Monasterolo.

Dopo la conferenza, è prevista un’apertura straordinaria della mostra “Smelling the world – I profumi del mondo” ed eccezionalmente per l’occasione il costo del biglietto sarà di € 8. Per informazioni, tel 0172/375025

Appuntamento da intenditori in programma anche domenica 12 novembre, alle ore 11, in occasione del Concerto Mandolino classico del quartetto barocco “Benedetto Marcello” con il celebre Francesco Mammola al mandolino, arricchito da suggestioni olfattive, curate da Múses - Accademia Europea delle Essenze.



Al termine, aperitivo offerto dall’Associazione Amici della Musica (biglietto: 10€; per informazioni: 393.6899470, www.amicimusicasavigliano.org)

La proposta di concerti arricchiti da suggestioni olfattive, nella stagione concertistica 2023 di Amici della Musica di Savigliano non è casuale, ma una occasione per sottolineare il legame con le realtà culturali saviglianesi e celebrare le tradizioni e il patrimonio piemontese legato alle erbe officinali e aromatiche, che costituiscono il 30% del Pil nazionale delle essenze.