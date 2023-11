Gaglianico, “Obrigando!” presenta Bossa Nova: la rivoluzione musicale.

“Obrigado!” è un gruppo di musicisti che propone Bossa Nova: una rivoluzione musicale nata in Brasile all’inizio degli anni '60 grazie ad autori geniali come Tom Jobim e Viniucius de Moraes e che affonda le sue radici nel Samba tradizionale e nell'armonia Jazz.

Musica subito riconoscibile per il ritmo leggero e la grande eleganza delle composizioni, è caratterizzata da tre stilemi: "Armonia", con sequenze di accordi complessi dissonanti, "Balanço", la cadenza ritmica arricchita da sincopi e anticipazioni che offrono al musicista una grande libertà di interpretazione, "Letras", il testo in lingua portoghese/brasiliana, che non si occupa di grandi temi ma fa delle piccole cose, della quotidianità, elementi di assoluta poesia.

Il Gruppo è composto da:

Anna Marra: voce

Francesco Bonomo: chitarra ritmica, voce

Alessandro Lorenzini: chitarra solista

Alberto Musetti: contrabbasso e archi

Damiano Valloggia: percussioni, congas

Claudio Montagnoli: batteria

Frank Kpadè: sax tenore

e propone un ampio repertorio di composizioni di Bossa Nova, presentate raccontando il contesto storico e sociale, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio in un mondo lontano nello spazio e nel tempo: il Brasile dei primi anni '60.

Si ricorda che l’evento è a ingresso libero.

Per ulteriori informazioni: 338.248.5262 – Claudio.