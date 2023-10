Gaglianico: accusa un malore mentre è alla guida, si ferma e si accascia al suolo

E' successo a Gaglianico in via Candelo ieri giovedì 12 ottobre intorno alle 21: un passante ha telefonato al 112 per chiamare i soccorsi, perchè un uomo mentre era alla guida di un'auto è sceso e si è accasciato a terra.

Il fatto è accaduto nei pressi di un passaggio a livello. Immediato l'arrivo del 118 che ha trasportato l'uomo, un 45enne di Gaglianico, al pronto soccorso in codice rosso. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, ai quali l'uomo che ha avvisato il 112 ha raccontato di avere visto l'auto sbandare prima di fermarsi.