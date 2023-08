Dramma a Cossato dove, nel pomeriggio di ieri, 12 agosto, è stato ritrovato il corpo senza vita di un anziano. La vittima aveva 75 anni.

Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto verosimilmente per cause naturali. Sul posto anche i Carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.