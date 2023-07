Calcio, Giulio Isabelli al Vigliano: guiderà il centrocampo

Il centrocampista Giulio Isabelli vestirà i colori giallorossi nella prossima stagione 2023/24. Lo annuncia ufficialmente la società FC Vigliano. Classe ’93, è un regista di prim’ordine, dotato di un’ottima visione di gioco.

Cresciuto nelle giovanili di Vigliano, Biellese e Cossato, Isabelli esordisce in prima squadra nella Biellese di mister Granai. Poi, dopo le esperienze di un anno a Gattinara e Ceversama, approda alla Valle Cervo Andorno, dove in pochi anni ne diventa uno dei pilastri più importanti. Ora, è pronto a iniziare una nuova sfida.

“Vigliano lo è e non vedo l’ora di iniziare a giocare. La presenza di mio fratello in panchina è una spinta ulteriore per dimostrare tutto il mio talento. Non solo da parte mia ma anche di tutta la squadra: c’è voglia, infatti, di riscatto e di lasciarsi definitivamente alle spalle un’annata difficile e complicata. Si parte determinati, soprattutto per raggiungere mete importanti. Poi sarà il campo a parlare e a dare il verdetto finale”.

Dalla società giallorossa l’augurio di una buona stagione: “Un caloroso benvenuto a Giulio Isabelli, giunto nella grande famiglia del Vigliano”.