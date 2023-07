A Camburzano il libro “L’Ufficiale ritorna al fronte e ...”

"Partirà all’indomani, mercoledì 3 giugno 1942. I familiari lo sanno, ma sorvolano. Non se ne vuole parlare. Ognuno rimugina individualmente, in silenzio e a proprio modo, questa disgrazia annunciata. Non vogliono influenzarsi negativamente a vicenda. Cercano di comportarsi normalmente, come se si trattasse di una giornata come le altre. Compiono azioni normali, di abitudinaria routine, finalizzate a non dare l’impressione che sia la vigilia del commiato; un evento che spaventa e sconvolge. Il più sereno, al momento, è paradossalmente Mario, il quale avrebbe più di tutti delle ragioni di preoccupazione e ansia".

Questo è un brano di “L’Ufficiale ritorna al fronte e ...”, il libro di Guido Donati, che sarà presentato venerdì 14 luglio, alle 21 presso la Sala Maria Pia Perrone della Biblioteca Comunale di Camburzano.