Parlare di concessione loculi significa inevitabilmente entrare in un argomento di assoluta delicatezza ma rispetto al quale è sempre bene avere informazioni considerato il fatto che comunque il dovere assistere alla morte di una persona cara purtroppo è un'esperienza che ci contraddistingue come genere umano e quindi parliamo di tutte questioni che riguardano poi il funerale e che riguarderanno poi l'interloquire con la nostra impresa di pompe funebri di fiducia che ci dovrà spiegare in questo caso tutto quello che sa per quanto riguarda la disciplina delle concessioni cimiteriali e tutte le regole regionali e comunali ad essa connesse

Una prima cosa da dire è che quando parliamo di tutela dei cimiteri di gestione e di concessione cimiteriali parliamo anche di competenze comunali, el senso che poi il comune concede ad agenzie o dai privati per esempio di poter costruire dei Sepolcri per una tumulazione

Ed ecco perché poi quando parliamo di concessione cimiteriale e loculi e così come quando parliamo di urne cinerarie e tombe di famiglia o tombe a terra oppure di ossari, parliamo sempre di questioni di cui il Comune deve avere consapevolezza

Quando parliamo di concessioni cimiteriali parliamo praticamente sempre di un provvedimento che assegna un luogo per la sepoltura o una persona fisica o giuridica in modo da poterlo utilizzare per un defunto della propria famiglia

Mentre per quanto riguarda poi le modalità di queste concessioni che riguardano i loculi e quindi delle concessioni cimiteriali ai quali facevamo riferimento sempre vengono stabilite dal regolamento cimiteriale del comune dove viviamo

E comunque sono cose che chiaramente le persone che lavorano all'interno della nostra impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento sanno benissimo, e sanno sempre come darsi una mano anche per quanto riguarda la compilazione della domanda alla fine della quale poi ci rilasceranno il permesso per un periodo di tempo determinato

Potrebbe sempre essere utile conoscere le regole che riguardano la concessione di un loculo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte può essere molto utile conoscere le regole che riguardano la concessione di un loculo e comunque rimane di diritto a tempo concess del comune ci può essere una scadenza anche fino ai 30 anni anche se poi le norme come dicevamo nel nostro Paese già cambiano di continuo a livello centrale e Figuriamoci poi da regione a regione quante differenze ci possono essere in poche parole

Alla fine del periodo di concessione se non si vuole rinnovare il deposito della Salma nel loculo si potranno cremare e porre le ceneri in un loculo cinerario o all'interno di un ossario

In ogni caso sono tutte questioni da discutere con la nostra impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento e noi stiamo andando per scontato che tutti ne abbiano una perché nella maggioranza dei casi, ma non sempre è così

Quando così è inutile parlare di concessione loculi o di qualsiasi altra cosa che riguarda il funerale ma prima bisogna trovarla e possibilmente trovare una che ispiri fiducia