Progetto Coala, Città Studi Biella ad Atene per l’assemblea generale

Si è svolta nei giorni scorsi, ad Atene, l’assemblea generale del progetto COALA, di cui Città Studi Biella è partner di progetto.

E’ un progetto finanziato dall’UE, il cui obiettivo è di sviluppare un assistente digitale “Human-centered” basato su Intelligenza Artificiale (DIA) che fornisca un supporto proattivo e pragmatico a favore delle operazioni di produzione per il settore manifatturiero.

Uno dei problemi basilari dell’industria tessile è la carenza di forza lavoro qualificata che possa produrre tessuti di alta qualità e di alto valore, limitando la presenza di difetti, che si traducono spesso in costi di ri-lavorazione. Il progetto COALA mira a ridurre il tempo e il costo della formazione degli operatori di tessitura attraverso il supporto del Digital Intelligent Assistant (DIA).

Su questo filone Città Studi Biella si è concentrata sullo sviluppo di un concetto didattico COALA per aiutare la nuova generazione di lavoratori tessili a sviluppare le loro competenze con sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

La soluzione COALA permetterà agli operatori delle macchine di richiedere consigli, spiegazioni e altre informazioni tramite l’assistente digitale in esecuzione su un dispositivo mobile. Inoltre, si prevede che questa soluzione permetterà alle aziende tessili di impiegare efficacemente i lavoratori meno qualificati, la cui formazione sarebbe altrimenti troppo costosa; ciò aumenterà l’offerta di forza lavoro potenziale.

Lo scopo dell’assemblea generale di Atene è stato quello di definire gli ultimi step nell’implementazione del software e fare una valutazione in termini economici del software stesso

Negli ultimi mesi di lavoro è stato rilasciato un ulteriore aggiornamento del software, disponibile ora anche in lingua Italiana e in fase di valutazione da parte degli utenti finali che forniranno tutti i feedback possibile ai partner tecnici.

Sono stati giorni interessanti, quelli trascorsi ad Atene, a cui hanno partecipato, in rappresentanza del settore tessile, Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella e Massimo Curti, Fondatore - Produzione e Controllo Qualità T.C.P. Engineering, con cui Città Studi ha una stretta collaborazione, e per quanto riguarda il versante aziendale Alessandro Canepa come rappresentante di Fratelli Piacenza Spa, dove il sistema COALA è in fase di test ed integrazione con il software di gestione dei telai.

E’ stata un’esperienza che ha permesso ai partecipanti di presentate le DEMO per l'utilizzo di COALA; sono state fatte simulazioni, sia in aula (assistenza alla didattica) che durante la fase di training in azienda in cui gli studenti potranno interagire con il software chiedendo delle specifiche procedure da seguire in caso di rotture o fermi macchina, infine è stato dimostrato come sia possibile far interagire il software con la rete di telai siti al lanificio Fratelli Piacenza.

Sono 14 in tutto i partner del progetto COALA: 2 ditte tedesche, tra cui il coordinatore BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH), 2 olandesi, 2 francesi, 2 greche e 6 italiane. In rappresentanza dell’Italia, oltre a Città Studi Biella, erano presenti: Fratelli Piacenza, Whirlpool EMEA SpA, i-Deal srl, Holonix srl, STAM srl.

Il prossimo appuntamento per il progetto COALA si svolgerà nel mese di ottobre per il release finale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella allo 015-8551111 https://www.coala-h2020.eu/

