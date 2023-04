Cossato, agente ha mancamento durante la cerimonia del 25 Aprile: soccorso dal sindaco Moggio (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Un agente della Polizia Locale ha avuto un mancamento durante la cerimonia del 25 Aprile. È successo poco fa, in piazza Angiono, a Cossato. A prestargli i primi soccorsi il sindaco Enrico Moggio, insieme al medico di famiglia, nonché consigliere di minoranza Alessandro Cavalotti.

Forse un colpo di sole o un calo di pressione la causa del malessere. Sul posto si è portata un’ambulanza con a bordo il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al vigile urbano che, nel frattempo, ha ripreso i sensi. In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.