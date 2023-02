Piemonte Ginnastica a teatro per finalità benefica FOTO

Doppio appuntamento per le ragazze di Donatella Eterno e per le allenatrici Francesca Boggio, Giada Pomini e Teresa Romano. A Cameri si è svolta la prima prova del Campionato regionale individuale Silver Livello A.

Prime esperienze nei campionati di Federazione e quindi tanta emozione per le giovani ginnaste. In 4° fascia di età Greta De Giuseppe si classifica 7°, Martina Giavarra 11°. Giada Ferrigo 15°. Maria Vittoria Rossi 19°, mentre Lisa Ramella Minè vince nella categoria Senior. Era in programma anche una attività del settore promozionale Ginnastica per Tutti: Valentina Lucena Alves, Clauda Coden, Elena Janni e Alice Turotti, nel Sincrogym, salgono sul podio e vincono una bella coppa.

Tutte le altre atlete della Piemonte Ginnastica hanno invece, per un weekend, disertato le gare per partecipare ad un evento in teatro, uno spettacolo con finalità benefica, a Milano, organizzazato della ASD Sportime. Tanto pubblico in presenza ed una diretta in streaming hanno permesso una sostanziosa raccolta per l’Associazione Italiana Parkinsoniani. Belle coreografie di ginnastica ritmica ed artistica, arricchite dalla presenza del gruppo Golden Age di Donatella Eterno, reduce dal recente Festival internazionale di ginnastica non competitiva, hanno allietato la platea.

“E’ stato bellissimo esibirmi sul palcoscenico con le mie ginnaste ed istruttrici in un spettacolo intitolato Le Stagioni della Vita – racconta Donatella Eterno - Le ginnaste hanno apprezzato molto questa esperienza e constatato che la ginnastica può accompagnare la crescita ed adattarsi alle diverse età, portando sempre gioia ed emozione”.