Guido Donati presenta il suo libro alla biblioteca di Candelo

Sabato 10 dicembre presso la Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, alle 17, Guido Donati, scrittore biellese autore del romanzo “Di lui… solo più una medaglia?” parlerà del suo romanzo, che ripercorre non solo la storia della sua famiglia attraverso le vicende dello zio Mario, ma dell’intera area jugoslava sotto il dominio di Tito e del complesso rapporto tra i due popoli, italiano e jugoslavo, che ha caratterizzato quegli anni.

Il romanzo ci trasporta al tempo della Seconda Guerra mondiale, quando Mario Donati (zio dell'autore), giovane ufficiale dei Bersaglieri, nel 1940, parte per il Fronte Greco. Il suo campo di battaglia sono i Balcani. Giunto in territorio jugoslavo nel 1941, Mario si guadagna, ancora vivente, la medaglia di bronzo al volere militare, ma ignora di ciò che il destino aveva in serbo per lui. Un anno dopo, nel 1942, una bomba strapperà l’ufficiale Mario Donati alla vita. Ma, come spiega l’autore nella prefazione, ‘di lui non ci interessa la vita bensì quello che succederà dopo la sua morte’. Nei primi anni ’60, infatti, i due fratelli di Mario vanno a cercarlo, intraprendendo un viaggio avventuroso nella Jugoslavia di Tito. Il libro e’ stato presentato al Salone di Torino, nella primavera del 2022, presso lo stand dell'Editore “Araba Fenice”.

Donati nasce a Biella nel 1968; si laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino. Dopo una parentesi di docenza nelle Scuole Medie Superiori, giornalismo radiofonico e sulla carta stampata, intraprende la carriera bancaria occupandosi, per lo più, di transazioni internazionali. Per lavoro si stabilisce qualche anno a Dublino, dove approfondisce la lingua inglese all’UCD, University College Dublin. All’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” consegue la laurea magistrale in Lingue, Letterature e Civiltà delle Americhe e dell’Europa e delle Americhe discutendo una tesi di Letteratura inglese su Roddy Doyle, scrittore irlandese contemporaneo. I ricavati saranno dati in beneficienza a Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e del Pancreas - Istituto del Pancreas.