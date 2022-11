Cavaglià, ancora un furto nella casa parrocchiale. Don Adriano: "Sono senza parole"

Ancora un furto nella casa parrocchiale a Cavaglià. L'ultimo era stato denunciato a marzo.

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri mercoledì 9 novembre, mentre Don Andriano celebrava la messa. I malviventi sarebbero entrati nell'alloggio rompendo il vetro di una finestra.

"Non so cosa dire - commenta rattristato il parroco - . Mi hanno di nuovo portato via un computer e il telefonino. Non era nemmeno di valore il pc, ma forse sanno che ci tengo".

Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso da parte dei Carabinieri ai quali Don Adriano ha fatto denuncia.