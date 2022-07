Presentato il libro di Guido Donati al Museo delle Migrazioni di Pettinengo

In seno al fitto programma di eventi culturali che il Circolo Sardo “Su Nuraghe” ha programmato in quel di Pettinengo per il periodo estivo, domenica 24 luglio scorso si è svolta la presentazione del libro “Di lui… solo più una medaglia?”, alla presenza dell’aurore Guido Donati. In una sala del Museo delle Migrazioni, il presidente prof. Battista Saiu ha introdotto il contenuto del volume partendo dal commento della figura in copertina: l’ufficiale di complemento dell’Arma dei Bersaglieri, Mario Donati, zio dell’autore, in divisa grigio-verde, bustina, cinturone con grande fibbia e cinghia traversa. Una fotografia comune a quella presente in tanti cassetti di nostre famiglie: un nonno, un padre, uno zio, appunto, durante la seconda guerra mondiale, in posa per un ricordo da inviare al paese a una madre, moglie, fidanzata.

L’autore è quindi entrato nel merito di una vicenda che fa riferimento ad un atto eroico del tenente Donati, decorato con medaglia di bronzo al valor militare nel 1941, e alla sua morte, l’anno successivo, in seguito all’esplosione di un ordigno in un angolo del Montenegro. La narrazione si sposta quasi immediatamente al viaggio avventuroso di Donato e Giovanni Donati, che vent’anni appresso attraverseranno la Jugoslavia di Tito per ritrovarne le spoglie del fratello e riportarle all’anziana madre in Italia.

Il ricavato dei volumi firmati con dedica dall’autore viene offerto in beneficienza all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e del Pancreas - Istituto del Pancreas.

Al termine dell’incontro la comunità sarda ha festeggiato il gradito ospite con dolci e vino tipici dell’isola.



Prossimo appuntamento: domenica 31 luglio, ore 16:00, conversazione con il dott. Simmaco Cabiddu sulla figura di sant’Eusebio da Cagliari, patrono della Regione ecclesiastica del Piemonte, emigrato dalla Sardegna nel IV secolo, introduttore del culto mariano di santa Maria di Oropa. Info e contatti: Idillio Zapellone, 3343452685.