Miagliano, Guido Donati ospite della prossima "passeggiata con l'autore"

La nuova Passeggiata con l’autore di Amici della lana, per Wool Experience il programma culturale realizzato grazie a Fondazione CR Biella e numerosi altri partner, vede come protagonista Guido Donati e il suo romanzo storico.

Le nostre presentazioni di libri sono particolari in quanto prevedono una passeggiata che dal Lanificio Botto di Miagliano si snoda lungo la roggia immersa fra il verde del bosco e le limpide acque del Torrente Cervo.

Domenica 31 luglio alle h. 17 Guido Donati proporrà il suo ultimo lavoro, “Di lui… solo più una medaglia?”, un romanzo storico ambientato nella Jugoslavia di Tito, in cui due italiani vanno alla ricerca delle spoglie del loro fratello Mario perito durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Chi è costui? Ebbene, per appagare la legittima curiosità del lettore, non spendo che qualche parola, poiché di lui non ci interessa la vita, bensì quanto succederà dopo la sua morte”.

Guido Donati nasce a Biella nel 1968 dove consegue la Maturità Classica. Dopo una parentesi di docenza nelle Scuole Medie Superiori, giornalismo radiofonico e sulla carta stampata, intraprende la carriera bancaria, occupandosi, per lo più, di transazioni internazionali. Trascorre, per motivi professionali, un lustro a Dublino, dove approfondisce la Lingua Inglese all’UCD, University College Dublin. All’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, consegue la Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Civiltà dell’Europa e delle Americhe, discutendo una tesi di Letteratura Inglese su Roddy Doyle, scrittore irlandese contemporaneo.

In un contesto così internazionale, a Guido torna in mente la storia della sua famiglia e di quel Mario che morì in Jugoslavia nella Seconda Guerra Mondiale e che i famigliari, nel dopoguerra, avrebbero voluto riportare in patria per darne una degna sepoltura.

Cosa questa che non avverrà e gli altri due fratelli di Mario, riporteranno a casa… solo una medaglia.

Senza svelare altro del libro, rimandiamo all’appuntamento delle ore 17.00 di domenica 31 luglio al Lanificio f.lli Botto in via Vittorio Veneto 2 a Miagliano (BI) per la Passeggiata con l’autore – “Di lui… solo più una medaglia?”

Informazioni e prenotazioni 351 8862836 www.amicidellalana.it