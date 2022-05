A Biella, torna la pedalata in rosa

Dopo due anni di stop forzato è il momento di ritornare in sella e guardare Biella da un punto di vista differente: l’appuntamento per farlo è per domenica 15 maggio, data dell’edizione 2022 della Pedalata in Rosa. C’è il marchio dell’associazione sportiva Biella Cycling Movement e c’è soprattutto il fine benefico: il ricavato della manifestazione diventerà una donazione al Fondo Edo Tempia.

La formula è quella invariata dall’anno del debutto, il 2017, quando partenza e arrivo furono in piazza del Monte in Riva e l’evento fu di contorno all’arrivo di tappa del Giro d’Italia che pochi giorni dopo si sarebbe arrampicato fino a Oropa in uno splendido sabato di sole. Dal 2019, ultima edizione disputata, il raduno per il via si è trasferito all’Accademia dello Sport della Pietro Micca in corso Pella, di fronte al negozio Free Bike di Nicola Barchietto, uno dei promotori. Ma le intenzioni della manifestazione sono le stesse: mostrare che anche a Biella può prendere piede la mobilità sostenibile insieme al piacere di spostarsi in bicicletta e agli indiscutibili vantaggi per la salute che derivano dal fare movimento. In più il tracciato consente di guardare più da vicino e senza troppa fretta qualche angolo della città, da via Italia a via Ivrea, dallo skate park di piazza Falcone alla stazione di partenza della funicolare. Il percorso non presenta difficoltà particolari ed è adatto a tutti. Le staffette dell’organizzazione apriranno e chiuderanno il corteo di bici per consentire di muoversi in sicurezza e senza fretta.

L’iscrizione costa 10 euro ma è ridotta a 5 per chi ha tra i 10 e i 14 anni. Chi ha meno di 10 anni partecipa gratis. A ogni partecipante saranno consegnati i gadget dell’evento, tra cui la tradizionale maglietta rosa da indossare subito per colorare nel modo giusto la città al passaggio del plotone a pedali. All’arrivo in corso Pella la festa proseguirà con la musica dal vivo fino alle 19.