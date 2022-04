Basket, grande gare di Pallacanestro Biella: battuta Milano 92 a 86 FOTO

Partita mai in discussione: Biella vince contro l’Urania Milano al termine di una partita molto combattuta in cui l’unico elemento negativo è solo quello di non aver ribaltato lo svantaggio nel doppio confronto.

Biella parte subito forte e mette Milano in riga. Portannese e compagni riescono a reggere solo i primi cinque minuti poi la fisicità dei biellesi ha la meglio con un Davis dilagante (14 punti solo nei secondi dieci minuti) che permettono agli uomini di Zanchi di andare al riposo alla sirena lunga sul più sedici. I due americani di Biella unitamente alla difesa di Pollone e alla garra di Infante fanno la differenza.

L’Edilnol arriva anche a 21 punti di vantaggio 59 a 38 al 26’ ma poi non continua e permette ai milanesi di rientrare. Portannese, Montano Nikolic unitamente al play Bossi piazzano un contro-parziale arrembante che li porta a segnare ben 32 punti nell’ultimo quarto che vale il meno sei finale. Con questo successo il nono in stagione Biella si presenta ai nastri di partenza della fase a orologio, ancora quattro incontri due in casa (Nardo e Stella Azzurra) e due fuori (Eurobasket e Latina). Vincere gli scontri in casa vorrebbe dire mettere una bella ipoteca per la permanenza sul campo nella serie A2.

Edilnol Biella vs Urania Milano 92 – 86 (18 – 15; 46 – 30; 63 – 52)

Edilnol Biella: Soviero 4, Bertetti 6, Infante 9, Porfilio 0, Bianchi 5, Vincini 2, Pollone 9, Blair n.e., Pietra n.e., Morgillo 5, Hasbrouck 15 Davis 37. All. Zanchi.

Urania Milano: Piunti 9, Bossi 22, Nikolic 19, Portannese 9, Cipolla 4, Montano 14, Paci 0, Pesenato n.e., Abega n.e., Thomas 9, Cavallero n.e. All. Villa.

Tiri liberi Biella 10/15 Milano 25/29 Rimbalzi Biella 42 Milano 30 Assist Biella 23 Milano 11