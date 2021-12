Telethon Gaglianico: tra cultura, sport e musica raccolti oltre 50 mila euro in 20 anni, FOTO

In 19 anni si sono raccolti 48.000 euro, quest'anno il Comune aveva puntato a superare i 50 mila. E ce l'ha fatta. Oggi, lunedì 20 dicembre, gli organizzatori della maratona Telethon a Gaglianico, hanno inviato per posta un assegno da oltre 3 mila euro euro che sarà utilizzato nella ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare.

“Missione compiuta – commenta l'assessore allo Sport di Gaglianico Mario Denile - . In questa nuova edizione abbiamo raccolto 3.063,08, e ringraziamo davvero tutto per questo ottimo risultato che ci ha permesso di superare i 50 mila euro come ci eravamo prefissati in 20 anni”. E non è solo una soddisfazione dal punto di vista “economico”, spiega ancora Denile: “Significa che la gente ha voglia di tornare in piazza con il sorriso, tornare a vivere pur con tutte le precauzioni che il periodo impone. Sono arrivati in tantissimi sia da Galianico ma anche da fuori Comune”.

In 10 giorni di Telethon a Gaglianico si sono organizzati eventi sportivi, musicali, culturali, gastronomici, adatti a tutti i gusti, come sottolinea l'assessore. “Abbiamo cercato di raggiungere tutte le fasce d'età e ci siamo riusciti. Tutti gli eventi sono stati molto frequentati, dall'inaugurazione del parco, alla presentazione del libro anche e come pure il pranzo degli anziani. Siamo davvero soddisfatti anche delle associazioni e di tutte le realtà di Gaglianico che sono davvero fantastiche. Comunque possiamo ancora migliorare e lo faremo. Ora giriamo pagina e pensiamo all'organizzazione di nuovi eventi”.