Zimone: Alpini sempre vicini all'Ail Biella con la vendita delle stelle di Natale

Sabato 4 dicembre, nonostante il periodo complesso ed il forte freddo, il Gruppo Alpini di Zimone ha dato come per gli scorsi anni la disponibilità all' Ail Biella - Fondazione Clelio Angelino, per la vendita delle stelle di Natale.

Nel suo piccolo, il Gruppo Alpini di Zimone ne ha vendute 133, incassando la cifra di 1.511,00 euro interamente devoluta alla ONLUS Biellese.

"Quest'anno abbiamo sostenuto con ancora maggior entusiasmo la richiesta da parte di Ail - commenta il Capogruppo Stefano Trinchero- , questo in considerazione del fatto che, finalmente, siamo riusciti a tornare il piazza. Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, lo abbiamo raggiunto con impegno e nel pieno rispetto delle normative vigenti in essere; questo ci dà la forza per tornare ad aiutare questa importante associazione anche per gli eventi futuri, nella speranza di poterlo continuare a fare in piazza, di fronte al nostro fantastico monumento!".