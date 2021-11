5 consigli per trovare l'offerta internet casa perfetta per le tue esigenze

Al giorno d'oggi le offerte per avere internet a casa vengono aggiornate costantemente e ogni operatore in Italia propone di mese in mese delle novità interessanti. Spesso a volentieri, capita di confrontarsi con un amico o con un parente e scoprire che si sta pagando davvero troppo per la propria connessione, ma riuscire a capire quale sia l'offerta giusta è una vera e propria impresa. D'altronde, non ci si può basare esclusivamente sul costo mensile dell'abbonamento: gli aspetti da valutare quando si sceglie un operatore sono parecchi e non è per nulla semplice districarsi tra le moltissime opzioni a disposizione al giorno d'oggi.

Fortunatamente però non si tratta nemmeno di un'impresa impossibile. Con un po' di attenzione a qualche strategia mirata, tutti possiamo trovare le offerte internet casa migliori per le nostre esigenze. Ecco allora alcuni consigli utili per riuscirci.

#1 Confronta le offerte delle varie compagnie

Prima di tutto, il trucco per evitare inutili perdite di tempo e confrontare le offerte delle principali compagnie italiane è quello di utilizzare un comparatore online come Sosutenze.it. Questo portale consente di trovare in pochi secondi la soluzione più economica del momento, senza dover andare nel sito web di ogni operatore telefonico e mettersi alla ricerca delle tariffe proposte. Si tratta insomma di una risorsa decisamente utile, che vale la pena utilizzare anche perché completamente gratuita.

#2 Verifica la copertura della tua zona

Una volta trovate le offerte più vantaggiose del momento, prima di passare all'azione ed acquistare l'abbonamento conviene verificare la copertura nella propria zona. Sosutenze.it offre anche tale servizio: basta inserire il proprio indirizzo per avere un riscontro immediato ed essere sicuri che la ADSL piuttosto che la Fibra Ottica arrivino alla propria abitazione. In caso contrario si dovranno scegliere altre soluzioni, come quelle proposte da Eolo o Fastweb che prevedono la tecnologia FWA ossia la connessione via radio.

#3 Controlla se il modem è incluso nel prezzo

Un errore che commettono in molti quando confrontano le varie tariffe internet degli operatori è quello di non considerare gli eventuali costi extra, come il modem. Questo è infatti necessario, ma se in alcuni casi è incluso nel prezzo dell'abbonamento in altri deve essere pagato a parte, il che significa che in bolletta ci si ritrova ogni mese un addebito extra per il noleggio o l'acquisto del modem. Confrontando le offerte su Sosutenze.it è possibile scegliere se si desidera avere il prezzo di questo apparecchio incluso o meno nel pacchetto.

#4 Costi di attivazione

Anche i costi di attivazione sono in alcuni casi gratuiti ed in altri a pagamento, dunque vale sempre la pena prestare attenzione a tale dettaglio, che rischia di comportare una spesa aggiuntiva non indifferente seppur una tantum.

#5 Chiamate incluse a consumo o llimitate

Infine, un altro dettaglio da verificare sempre prima di procedere con l'attivazione del contratto riguarda le chiamate incluse o meno nel pacchetto. In alcuni casi sono illimitate, mentre in altri sono a consumo il che significa che si potrebbero avere sorprese in bolletta. Esistono poi offerte che prevedono solo internet, senza telefono e dunque non contemplano proprio la possibilità di effettuare chiamate.