Biella, riparte l’attività del Tavolo Interassociativo per la Sicurezza e Igiene sul Lavoro

Dopo un periodo di stop forzato legato alla pandemia, sono riprese le attività del Tavolo Interassociativo biellese per la Sicurezza e Igiene sul Lavoro, iniziativa che, dal 2008, vede agire insieme soggetti pubblici e privati del territorio con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’attenzione alla prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Giovedì 8 luglio il tavolo si è riunito nella sede dell’Unione Industriale Biellese, a cui è affidata la Segreteria. Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del personale medico e/o tecnico della Struttura Complessa SPreSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell’Asl di Biella. L’obiettivo del Tavolo Interassociativo è promuovere la cultura della prevenzione, principalmente attraverso formazione specifica e puntuali indicazioni operative su tematiche individuate congiuntamente dagli attori del Tavolo. Ora l’azione del Tavolo si focalizza anche sulle nuove necessità emerse in seguito alla pandemia di Covid 19.

Fra i temi emersi nel corso degli ultimi incontri, in particolare, lo SPreSAL ha focalizzato il suo intervento sull’analisi e valutazione del rischio da utilizzo di attrezzature meccaniche. Sta inoltre riprendendo l’attività di controllo da parte di SPreSAL all’interno delle aziende. Il dialogo fra gli aderenti al Tavolo, negli anni, ha portato ad una crescente attenzione e ad una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza sul lavoro sia da parte delle imprese che da parte degli stessi lavoratori. In particolare, si sono condivisi e sottoscritti protocolli per la messa in sicurezza di lavoratori e imprese in vari settori che, da un lato, hanno individuato i rischi e, dall’altro, costruito soluzioni, sempre nel rispetto della legislazione, che sono diventate negli anni la buona pratica per centinaia di imprese, rappresentando così una prevenzione efficace.

Nell’ambito delle attività del Tavolo Interassociativo, inoltre, nei giorni scorsi è stato riavviato il tavolo tecnico di lavoro relativo alle indicazioni relative alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per le aziende del territorio biellese. Nel corso dei lavori, gli operatori dello SPreSAL si sono soffermati in particolare ad approfondire sia le tematiche generali che le tematiche specifiche finalizzate alla produzione di un documento completo ma di facile consultazione e, soprattutto, utile alla gestione nel tempo dei rischi aziendali. E’ stato affrontato inoltre l’argomento delle modalità applicative per la definizione della struttura del DVR, partendo dal documento generale, condividendo con i partecipanti le possibili metodiche applicative.