Per gli alunni di Vigliano: “La plastica non è così fantastica”, tappi raccolti donati all'Anffas Biellese

Giovedì 10 giugno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Vigliano Biellese hanno consegnato all’Assessore all’Istruzione Elena Ottino i tappi di plastica che hanno raccolto grazie al progetto “La plastica non è così fantastica”.

L’attività di recupero è parte di un progetto di più ampio respiro e-Twinning-Programma Erasmus + della Commissione europea, il cui obiettivo è quello di incoraggiare le scuole europee alla creazione di progetti didattici condivisi a distanza, attraverso l’impiego delle TIC, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli allievi di Vigliano e della scuola bretone gemellata di Saint-Brieuc hanno lanciato una gara a chi raccoglieva più tappi di plastica. In classe sono stati proiettati video ed effettuate attività per rendere consapevoli gli allievi sulle conseguenze dell’uso della plastica e sull’importanza del riciclo per la sostenibilità ambientale. In questo progetto è stata coinvolta anche la sezione di Scuola in ospedale, appartenente all'Istituto di Vigliano Biellese.

Gli studenti hanno pertanto creato piccoli “centri di raccolta tappi” all’interno del plesso, (compresi quelli delle bottigliette che sono stati costretti ad utilizzare durante lo svolgimento della mensa nel rispetto dei protocolli sanitari Covid), inventato slogan e presentazioni per sensibilizzare le persone a limitare l’uso della plastica e ad effettuare una puntuale raccolta differenziata. Una partecipazione entusiastica sostenuta anche dalle famiglie che hanno condiviso la scelta di donare i tappi raccolti all’associazione territoriale Anffas Biellese con sede a Gaglianico, centro di integrazione sociale per le persone con disabilità che da anni li raccoglie per finanziare i propri progetti.

Chiunque lo desidera può dunque contribuire alla raccolta rivolgendosi direttamente alla sede dell’Anffas o consegnando i tappi al banco di verdura del loro piccolo orto mercato, presente ogni venerdì mattina a Gaglianico. Per il trasporto dei tappi alla sede dell' Anffas Biellese, la scuola ha potuto contare sulla preziosa collaborazione del Comune di Vigliano, che ha messo a disposizione un adeguato automezzo.