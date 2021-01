La provinciale per Oropa ad inizio gennaio - Foto di repertorio

Lavori di somma urgenza in corso da lunedì 18 novembre lungo la strada provinciale 144 Biella-Oropa, dove si sta mettendo in sicurezza il tratto compreso tra km 8+950 al km 9+050, e dove la circolazione è regolata da senso unico alternato, semaforo mobile e limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.

Questa limitazione del transito sarà in vigore ininterrottamente fino al prossimo 27 febbraio.