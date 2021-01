Mezzana Mortigliengo, nel 2021 nessun aumento delle tasse comunali

Anche nel 2021 nessun aumento dell'Imposta Municipale Unica e della tassa rifiuti per i cittadini di Mezzana Mortigliengo.

In tema rifiuti, il consiglio comunale dello scorso 19 dicembre ha preso atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione per l'anno 2020, predisposto da Cosrab, il quale prevede un aumento del 2% delle tariffe, lasciato alla volontà dei sindaci. "Noi non applicheremo questo aumento. - precisa il sindaco Alfio Serafia - Una decisione che rispetta la linea della mia amministrazione di non aumentare le tasse comunali".

Il consiglio ha inoltre preso atto della situazione invariata anche in merito alle partecipazioni pubbliche detenute dal comune, ed ha poi ratificato tre delibere, adottate dalla giunta comunale nell'autunno 2020, in materia di fondi per il ripristino delle frane causate dalla recente alluvione di inizio ottobre e di frane avvenute nell'autunno 2019.

"Con queste variazioni - spiega il primo cittadino - abbiamo contabilizzato 15 mila più 40 mila euro ricevuti da Stato e Regione, soldi che sono arrivati a seguito dell'impiego di nostre risorse per la somma urgenza dell'alluvione di ottobre 2020. Ne abbiamo già spesi 35 mila sistemando due frane e questa settimana ne sistemeremo una terza. Ricordo che stiamo ancora aspettando i fondi delle frane 2018 per le quali i piani esecutivi sono pronti dallo stesso 2018: situazione che ho segnalato al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, quando l'anno scorso è venuto a Cerrione".

Dal 19 dicembre scorso il consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo ha un nuovo consigliere di maggioranza. Si tratta di Marco Rondina, che, con la surroga approvata dallo stesso consiglio, prende il posto del rinunciante Paolo Broglia Pilun, il quale, a sua volta, era subentrato a Emilio Roncarolo, scomparso a 72 anni qualche settimana fa. "Mi spiace molto per Emilio Roncarolo - commenta Alfio Serafia - che, oltre a consigliere comunale, era un membro attivo della nostra Pro Loco".