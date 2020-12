Mister Italia, tra gli 80 finalisti anche un giovane 20enne di Cavaglià FOTO

Sono 80 i finalisti nazionali di Mister Italia 2020, edizione che per la pandemia si è sviluppata prevalentemente online salvo alcune selezioni live organizzate in certe località dagli agenti di zona prima del lockdown o durante l’estate. Tra i concorrenti anche un giovane residente a Cavaglià, il 20enne Karlo Daevid Sarmiento. Nei prossimi giorni una commissione tecnica, sulla base del materiale video e fotografico degli 80 finalisti, ne sceglierà 20 che faranno parte del gruppo dei “superfinalisti” tra i quali ci sarà anche il neo Mister Italia 2020 che nelle prossime settimane alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro (UD) riceverà l’ambita fascia.

Nel rispetto delle attuali disposizioni anti Covid vigenti, per evitare l’assembramento degli 80 candidati, l’organizzazione ha preferito effettuare la Prefinale in modalità online evitando il raggruppamento. Nella nota località turistica del Friuli Venezia Giulia, che già lo scorso anno ha ospitato la finale nazionale, verranno assegnate anche le fasce collaterali del concorso che sono: Mister Cinema, Mister Eleganza, Mister Fitness, Mister #Millennial, Mister New Italy, Mister Boy Italia. La manifestazione di Lignano si terrà senza presenza di pubblico ed è sostenuta da Promoturismo FVG e dal Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

"Ho iniziato il mio percorso due anni fa - racconta Karlo a Newsbiella - con un concorso di bellezza a Milano. Poi ad agosto 2019 ho partecipato ad un'altra competizione in Germania, nella quale mi sono classificato al secondo posto. La moda ha iniziato a piacermi, ad appassionarmi e così sono andato nella mia terra di origine, le Filippine, dove mi sono formato in questo campo per circa 8 mesi. Qui sono stato ingaggiato da Jonas Gaffud, organizzatore del concorso Global Asian Model (e mentore della Miss Universo 2015 Pia Wurtzbach, ndr) e ho firmato un contratto ancora attivo per fare l'ambassador, cioè rappresentare diversi brand soprattutto attraverso shooting pubblicati sui social, come un influencer. Ho deciso comunque di continuare a partecipare a concorsi in Europa, non lo faccio per fama né per soldi, ma perché voglio costruire la mia esperienza".

Il giovane modello è di origine filippina, ha partecipato a diversi concorsi internazionali e attualmente vive in Francia (dove, tra l'altro, ha sfilato durante la fashion week) ma ha sempre voluto rappresentare l'Italia: "Sono cresciuto qui, ormai sono 14 anni che vivo in Italia. La reputo la mia nazione, per questo ho deciso di rappresentarla in ogni competizione, anche se prossimamente, appena sarà possibile, tornerò nelle Filippine per proseguire con il lavoro di fotomodello. Sono stato messo in contatto con gli organizzatori di Mister Italia grazie a Fernando Gandhi, che mi ha contattato dopo la mia partecipazione al Global Asian Model. Fondamentale nel mio percorso anche Lionell Lanuzo, stilista e ora mio manager qui in Europa. Oltre a Mister Italia sto partecipando anche a Mister Republika, un altro concorso di bellezza che elegge il miglior modello filippino in Europa".