Biella, donna delle pulizie rimane bloccata in banca. Arrivano Vigili del Fuoco e forze dell'ordine

Sono intervenuti Vigili del Fuoco e forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di ieri, 22 maggio, per una donna delle pulizie rimasta intrappolata all'interno di una banca in piazza Lamarmora a Biella. Sul posto è intervenuta anche un impiegata della banca, che ha sbloccato la porta per permettere alla donna, 55enne di Biella, di recuperare i suoi effetti personali. In poco tempo, la situazione è quindi tornata alla normalità.