Comunità fragile: i progetti sostenuti da Fondazione e Banca Simetica

Continua la pubblicazione dei progetti sostenuti nell'ambito del bando"Comunità fragile". Si tratta di oltre 20 progetti, sostenuti dalla Fondazione in collaborazione con Banca Simetica sin dall'inizio dell'emergenza Covid 19, destinati al supporto di enti del terzo settore che attivano progetti a sostegno delle categorie più fragili che nell'emergenza rischiano di essere ancora più in difficoltà.

TANTINENTI (COOPERATIVA TANTINENTI S.c.s. ONLUS) Progetto “#Andràtuttobene” Indirizzo - Sede legale Cooperativa Tantintenti scs onlus – storia e attività

È una COOPERATIVA SOCIALE attiva nel biellese dal 2003, che ha scelto come suo contesto di riferimento; un’impresa di comunità che lavora per migliorare la vita delle persone disabili, dei bambini e delle loro famiglie, dei giovani e degli adulti.

È inoltre un’IMPRESA SOCIALE che crea lavoro, che valorizza le competenze dei soci, che promuove la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni, che favorisce la costruzione di un’economia basata sullo scambio nella logica della sharing-economy, che sperimenta e ricerca modalità innovative di partecipazione, nella realizzazione di soluzioni di welfare comunitario.

In quali ambiti operate?

DISABILITÀ, INTEGRAZIONE, LAVORO Costruiamo percorsi di Autonomia ed Indipendenza. Investiamo nella realizzazione di contesti abitativi con i partner del territorio. Promuoviamo l’integrazione di persone con disabilità a scuola; durante l’ingresso nel mondo del lavoro; nella fruizione del tempo libero.

BAMBINI E FAMIGLIE Proponiamo progetti e servizi di educazione, animazione e assistenza per i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. Gestiamo direttamente “luoghi per crescere” e servizi alla prima infanzia.

GIOVANI E ADULTI Lavoriamo per sostenere giovani e adulti nella espressione del proprio progetto di vita; in percorsi di orientamento ad un ruolo propositivo e attivo, per la costruzione di reti relazionali verso l’autonomia e l’integrazione.

WELFARE GENERATIVO Ci occupiamo dello sviluppo di nuove formule per erogare le attività di welfare tradizionale. Sviluppiamo attività innovative e di welfare generativo #Andràtuttobene – il progetto.

A partire dal 23 febbraio, la gestione emergenza COVID-19 ha costretto Regione e Governo all’emanazione di ordinanze che hanno decretato chiusure e limitazioni di attività sociali, educative ed assistenziali. Tantintenti ha immediatamente messo in atto soluzioni alternative finalizzate a dare supporto a soggetti fragili per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi abitualmente offerti e fruiti da bambini, adolescenti e disabili (studenti e adulti). Sono state predisposte e rese operative soluzioni per il sostegno durante la fase di lockdown (prevalentemente on-line). Si sono previste inoltre alcune azioni che saranno operative durante la fase di ripresa che prevediamo lenta e graduale dopo la quarantena obbligata.

I servizi previsti: Tata a casa (minori); Favole al telefono; Tutor a casa (disabili); Tutor on line (adolescenti); Servizio psicologico/sostegno on-line; Pedagogista on line; Supporto Sollievo allievi disabili della scolastica; Supporto sollievo disabili adulti.

Dichiarazione Bacchi Roberta Presidente Tantintenti. “Siamo particolarmente soddisfatti del Bando Comunità Fragile promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella perché ci ha permesso di rispondere con tempestività alle esigenze del territorio. Le famiglie, i minori, gli adulti con disabilità che seguiamo si sono ritrovati improvvisamente a vivere una dimensione di privazione di opportunità assistenziali, educative e di sostegno a causa di un evento di portata mondiale. Abbiamo stimato che saranno oltre 200 le persone che riusciremo a raggiungere e sostenere con il contributo ricevuto. Quello che ci rende particolarmente orgogliosi inoltre, è il fatto di essere riusciti ad attivare in tempi brevi con la collaborazione con il Gruppo cooperativo Cgm e il Consorzio Il filo da tessere, una piattaforma di on-line che si chiama www.biellawelfare.it dove è possibile attivare tutte le iniziative descritte. BiellaWelfare.it in futuro sarà una portale di servizi disponibile a tutti ed un investimento che genera un doppio risultato innovativo che si aggiunge alla dimensione di impatto delle iniziative predisposte”.