Elezioni 2024, Rosazza Prin è sindaco di Piedicavallo: è il terzo mandato di fila

Per la terza volta di fila, Carlo Rosazza Prin viene confermato alla guida di Piedicavallo. La lista “Insieme per andare oltre” ha ottenuto 88 voti, con 9 seggi in consiglio comunale. 101 i votanti (65,16%) su 155 elettori. 6 le schede bianche, 7 quelle nulle.

“Quando si corre da soli, non c'è molto da commentare – sottolinea Rosazza Prin – Si prosegue con lo stesso entusiasmo per il bene della comunità e la valorizzazione del nostro paese. 10 anni fa è stata imboccata una strada che ha dato i suoi frutti. Speriamo di continuare a coglierne sempre di più con nuovi progetti e obiettivi”.