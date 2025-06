Biella, Rally Lana Storico: Equipe Vitesse pronta alla sfida con sei equipaggi.

Tutto è ormai pronto a Biella per la 14ª edizione del Rally Lana Storico, in programma sabato 21 giugno. L’evento rappresenta il quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, valido anche per il Trofeo di Zona e la Regolarità a media.

La manifestazione entrerà nel vivo già dal venerdì con le verifiche tecniche e sportive e la presentazione ufficiale degli equipaggi in piazza Vittorio Veneto, dove sarà allestito anche il Rally Village: un'occasione speciale per avvicinare il pubblico biellese, da sempre molto partecipe, al mondo del motorsport storico.

Equipe Vitesse sarà presente al via con tre equipaggi da rally e tre navigatori nella regolarità, pronti a sfidarsi su quasi 100 km di tratti cronometrati, suddivisi in sei prove speciali.

Dopo alcune stagioni di assenza, torna in gara Jordan Corinaldesi, affiancato da Aldo Gentile a bordo della potente Lancia Delta Integrale. Sulla fiammante Peugeot 205 1.9 GTi ritroveremo invece Luca Florio con Alessio Basile, determinati a confermare l’ottima prestazione della passata edizione.

Scenderanno in gara anche i fratelli Bottega: Simone sarà il navigatore del veloce Luca Prina sulla difficile BMW M3, mentre il giovane Nicolò Bottega affiancherà l’esperto Giuseppe Giudicelli su una Volkswagen Golf GTI 1600.

Segna il suo ritorno alle gare anche Cristian Favaro, che leggerà le note al debuttante Vladi Boccato, a bordo di una Peugeot 205. Infine, nella regolarità a media, sarà presente l’equipaggio padre-figlia composto da Fabio e Asia Foglia Parrucin, anche loro su una spettacolare BMW M3.

"In bocca al lupo a tutti i partecipanti!"