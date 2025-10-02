A Gaglianico un tributo musicale al jazz

Sabato 4 ottobre, alle 21, è in programma un concerto jazz presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico. Il jazz è un linguaggio universale che ha viaggiato attraverso decenni, continenti e generazioni, arricchendosi di diverse tradizioni e influenze culturali.

Lo spettacolo vi porterà in un affascinante viaggio tra le melodie più iconiche del jazz, con un particolare omaggio alle sonorità italiane e brasiliane che hanno saputo fondersi con il jazz, creando nuovi mondi musicali. In questo viaggio, il gruppo di Ale Dale and his friends, composto dal leader Alessandro D'Alesio alla voce, Daniele De Palma alle tastiere e Claudio Montagnoli alla batteria, guiderà il pubblico attraverso le diverse influenze, dando vita a un’esibizione che celebra la ricchezza del jazz e la sua capacità di abbracciare e reinventare stili da ogni angolo del mondo.

Dai grandi nomi come Cole Porter, Irving Berlin e Antonio Carlos Jobim, la musica si trasforma in un ponte tra il calore e la passione dell’Italia e i ritmi freschi e malinconici del Brasile. Il jazz si fonde con l’eleganza della musica italiana e la dolcezza della bossa nova brasiliana, dando vita a una miscela perfetta di emozioni e atmosfere.Un tributo alle melodie che hanno segnato la storia del jazz, in un’esperienza unica che vi farà sentire l’essenza del genere e le sue infinite sfumature culturali, sempre fresche e senza tempo. Ingresso a offerta libera.

Per informazioni: tel. 338 2485262