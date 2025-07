Biella, incontro a Palazzo Oropa sulla gestione dei rifiuti tra criticità e soluzioni condivise

Oggi, presso la Sala Consiglio di Palazzo Oropa, si è svolto il primo incontro fra l’amministrazione comunale, SEAB, COSRAB e gli amministratori di condominio al fine confrontarsi sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti sul territorio e analizzare eventuali soluzioni volte a migliorare la raccolta.

Sono emerse alcune criticità, già ampiamente note all'amministrazione, per le quali sono state proposte delle possibili soluzioni che sono state recepite positivamente dagli amministratori di condominio e che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e valutazioni.

Questa è stata la prima costruttiva riunione alla quale seguiranno ulteriori incontri per poter dar vita, già nell’anno 2026, a una ristrutturazione della gestione integrata dei rifiuti. Una delle proposte di SEAB Spa è l’introduzione per i condomini della città di Biella di una raccolta di prossimità che permetterebbe l’abbattimento dei tempi, che occorrono attualmente per svolgere il servizio, con il relativo abbattimento dei costi.

Altra proposta è stata quella di introdurre, con l’aiuto delle nuove tecnologie, la misurazione volumetrica del rifiuto con l’ausilio di specifici sensori. La riunione si è svolta in un clima collaborativo e di ampio confronto; ottima premessa per la concretizzazione delle idee messe in campo.