Calcio, nuovi arrivi e conferme in casa Cossato aspettando l'Eccellenza

Dopo la riconferma del tecnico Pier Luca Peritore alla guida della prima squadra, il Città di Cossato ha cominciato ad allestire la formazione della prossima stagione, impegnata nel campionato di Eccellenza. Tra i primi colpi si registra l'accordo siglato con Klodian Samina, difensore centrale, classe '89, con un trascorso nelle giovanili della nazionale albanese. Vanta diverse presenze in Eccellenza ed una carriera trascorsa in diverse squadre in Italia e in Svizzera. È sicuramente un giocatore esperto, dotato di grande fisicità e si candida ad essere uno dei perni della difesa.

Inoltre, nelle scorse ore, i blues hanno annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere '03 Nicolas Oliveto. Alle sue spalle ha già un curriculum sportivo di tutto rispetto che riporta, dopo gli anni intrapresi nel settore giovanile nella Juventus, esperienze in Primavera a Monopoli e in Serie D ed Eccellenza tra Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta.

Decisivi anche i rinnovi di altri membri della rosa: tra questi figura Alberto Canton, attaccante di 28 anni, al ritorno dopo un lungo infortunio. Con lui ci saranno l'esterno destro di difesa Nicolò Peritore (autore di un'ottima stagione all'esordio in Promozione), il centrocampista a tutto campo Gabriele Coppo (uno dei protagonisti della vittoria del campionato), il bomber Matteo Romano, il centrocampista Lorenzo Badan, il portiere Rikardo Hena (giovane del vivaio, divenuto titolare nelle ultime partite della stagione) e il jolly di difesa Alessandro Sella, risultato uno dei giocatori più utilizzati nell'undici titolare.

Infine, al momento, due nuove forze (espressioni del settore giovanile) saranno inserite nella rosa della prima squadra: Marco Ragno e Lorenzo Ferraro. Il primo, punta del 2007, è protagnista di una bella fiaba sportiva: ha iniziato a giocare fin da bambino con i blues, facendo il tutto il percorso della scuola calcio e dell'agonistica per poi arrivare all'apice, entrando in prima squadra, sempre nella stessa società. Il secondo, invece, è un centrocampista di 18 anni ed è stato uno dei protagonisti dell'ottimo campionato disputato tra le fila dell'Under 19. Prestazioni subito notate dalla dirigenza cossatese e premiate con qualche convocazione alle sedute di allenamento della formazione maggiore.