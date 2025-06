Lieto traguardo per un cittadino di Andorno Micca. Nei giorni scorsi, il signor Sergio Oddone ha compiuto ben 101 anni. Il pensionato vive da anni nel piccolo paese affacciato sulla Valle Cervo, assieme alla moglie e alla figlia.

Per l'occasione, il sindaco Davide Crovella è giunto in visita per complimentarsi con lo stesso e donargli un libro per il suo compleanno.