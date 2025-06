Ritorna La Valle dell’Acqua, una quarta edizione di tre giorni che coinvolge sempre più comuni e realtà locali: dal 4 al 6 luglio

Ritorna l'evento di promozione territoriale principe della Valle Cervo e lo fa con un’edizione rinnovata: La Valle dell'Acqua, Storie di Lavoro, di Pietra e Lana è pronto ad accogliere turisti e visitatori in un intero week end, dal 4 al 6 luglio.

Il format, collaudato ormai dall’anno 2019, è organizzato e sostenuto dai Comuni della Valle Cervo e dall’Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch. Infatti attraverso un bando G.A.L. dell’anno 2017, i comuni di Miagliano e Campiglia Cervo, beneficiari del finanziamento, in partnership con molteplici attori sociali pubblici e privati del territorio, hanno realizzato importanti investimenti sui propri territori e allo stesso tempo hanno colorato la Valle con iniziative di promozione turistica e culturale nel suo insieme.

Infatti sono diverse le aziende private che collaborano con i Comuni della Valle con un unico obiettivo, far conoscere la Valle Cervo sotto tutti i punti vista: dal paesaggio naturale incontaminato, alle realtà produttive che con vero spirito imprenditoriale continuano a lavorare sul territorio valligiano. Ecco allora che per questa edizione non mancano due passeggiate dedicate a conoscere una l’Alta Valle del Cervo (sabato 5 luglio), con la sua natura e la sua storia scavata nella pietra e l’altra la Bassa Valle del Cervo (domenica 6 luglio), con le sue fabbriche e i Villaggi Operai. Non mancano poi le visite aziendali alle aziende Vella Graniti, Azienda Agricola Mazzucchetti e allo storico Cappellificio Cervo (sabato 5 luglio).

A fare da collante eventi culturali e musicali serali con il Barone Rampante Sensoriale presso la Domus Laetitiae, a cura dell’Associazione Storie di Piazza (venerdì 4 luglio); si prosegue con una serata a Piedicavallo dedicata alla storia del Rifugio Rivetti accompagnata dal Coro Accordi in Valle, il coro della Valle del Cervo (sabato 5 luglio). Si concluderà il tutto a Tavigliano (domenica 6 luglio) con il concerto dell’orchestra Ex Novo.

Sempre domenica 6 luglio sarà possibile visitare il Santuario di San Giovanni, la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo a Rosazza, il Museo delle Società Operaie e di Mutuo a Campiglia Cervo. Il filo rosso di questa tre giorni sempre lui, il vero protagonista, il torrente Cervo, il cui nome appunto ha ispirato il marchio “Valle dell’Acqua”. Infatti “Cervo” anticamente nei dialetti locali indicava “l’acqua”, ed è proprio l’acqua del torrente che ha caratterizzato il paesaggio e alimentato le comunità che qui ci abitano.

Per orientarsi all’interno di questa ricco e unico calendario di appuntamenti, gli organizzatori hanno messo a disposizione dei partecipanti un sito (https://sites.google.com/view/lavalledellacqua), sul quale è possibile consultare il programma, ma anche prenotare una visita