Roppolo, momento di preghiera per gli ammalati: comunità riunita nel segno della solidarietà

Si è svolto nella mattinata di ieri, venerdì 27 giugno a Roppolo, un sentito momento di preghiera dedicato alle persone malate e sofferenti. L’iniziativa, nella chiesetta della Madonnina di via Roma, consacrata al culto della Madonna della Medaglia Miracolosa, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, uniti dal desiderio di offrire conforto spirituale e vicinanza attraverso la preghiera collettiva.

La preghiera per gli ammalati è un tema molto sentito, e viene espressa attraverso diverse formule e intenzioni. Si invoca la guarigione, la forza e la consolazione per chi è malato, chiedendo l'aiuto divino per superare le difficoltà della malattia e la grazia per chi si prende cura di loro. Inoltre, si prega per la liberazione dal peccato e per la salvezza, come si evince anche dalle preghiere per l'unzione degli infermi.

Un clima di profonda partecipazione ha avvolto l’intera mattinata, con il coinvolgimento anche di anziani, famiglie e volontari che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, il valore della vicinanza umana nei momenti di difficoltà. Al termine dell’incontro, una benedizione finale ha simbolicamente abbracciato l’intera comunità, lasciando un senso di pace e un messaggio di speranza. Un piccolo ma significativo gesto, che dimostra quanto la spiritualità e il sostegno reciproco restino pilastri fondamentali per la vita di paese.