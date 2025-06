OPEB Biella a Ediltrophy 2025, ottenuto un riconoscimento di prestigio

Venerdì 23 e sabato 24 maggio, organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo, si è svolta la gara di arte muraria Ediltrophy 2025 Finali Regionali Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia presso il quartiere ex Caserma Musso Saluzzo. OPEB Biella ha partecipato classificandosi con la squadra Senior, composta da Ippolito Trombino e Domenico Finotti, conquistando la terza postazione.

Il Presidente Patrick Forgnone rinnova i complimenti alla squadra ed i ringraziamenti al vice Davide Trombino per aver accompagnato i ragazzi in questa sfida impegnativa. Il premio si aggiunge a quello conseguito nella precedente edizione 2024, dallo stesso team, sulla sicurezza. Ediltrophy è una manifestazione di arte muraria, grazie alla collaborazione con Formedil nazionale unito alle realtà istituzionali ed imprenditoriali. Il manufatto da realizzare assegnato alla nostra squadra è stata una panchina in muratura.

L’evento ha tra i suoi scopi principali avvicinare le nuove generazioni che saranno le future protagoniste del mondo del lavoro, rafforzando in loro una solida cultura della sicurezza.

Un‘opportunità per far conoscere le attività delle scuole Edili a servizio dei lavoratori e delle imprese del settore con due aree operative:

Formazione e Sicurezza integrate tra di loro.

Formazione: rivolta ad operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, datori di lavoro, professionisti e ogni altra figura inerente e/o affine al settore dell’edilizia.

Sicurezza: lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori per garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro del settore Edile.

