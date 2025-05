Sabato 31 maggio Cavaglià diventerà un vero e proprio regno del mattoncino lego. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune e a cura di Circowow, Piazza Palatucci diventerà la “Festa del Mattoncino”, dove usare fantasia e creatività.

Un’occasione di divertimento per tutta la famiglia. In caso di maltempo l’evento avrà luogo nella palestra comunale di via Pella.