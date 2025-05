Un castagno per danzare, appuntamento a Bioglio

Si terrà sabato 24 maggio a Bioglio, alle 11, nel parco secolare dell’ex villa Sella l’incontro di Danza Creativa Danza Terapia "Un castagno per danzare" condotto da Lucrezia Ravagnan, chinesiologa, danza terapeuta, insegnante Feldenkrais che vive e lavora a Biella.

Dietro l’appuntamento c’è una bella storia che promuove la comunicazione, la creatività, l’inclusione sociale e l’amore per la natura, definita dalla stessa Ravagnan “una grande fonte ispiratrice e il castagno è un albero che possiede una grande espressione corporea. La danza è una forma di espressione che appartiene alla natura umana e così chi vorrà, anche senza saper danzare, quel sabato con la danza creativa di Maria Fux potrà seguire parole e suoni e spontaneamente iniziare a muoversi e ad esprimersi. È un’esperienza che tutti dovrebbero provare in libertà”.

Per partecipare non è necessaria alcuna formalità. È sufficiente farsi trovare qualche minuto prima delle 11 a Bioglio, in regione Rovella 16, indossando abbigliamento e calzature adeguati ad attività di movimento. Dopo la danza con Lucrezia Ravagnan è prevista una passeggiata nel parco guidata da Alessandra Florio, medico fisiatra, agricoltore part-time e specializzanda in medicina forestale.