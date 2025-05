La Provincia di Biella saluta e accoglie gli Alpini

«Cari Alpini, turisti e visitatori è con grande piacere che vi do il benvenuto a Biella, a nome mio e di tutti i 74 sindaci dei comuni della nostra Provincia. Ogni Comune ha organizzato, con il proprio gruppo, manifestazioni ed eventi, creando così un’adunata “diffusa”, per accogliere al meglio chi visiterà e soggiornerà nel loro territorio», così il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, a nome dell’amministrazione, accoglie tutti i partecipanti all’imminente Adunata.

«La collaborazione, il rispetto e l’aiuto reciproco sono tradizioni che ci uniscono agli Alpini da tempo, - prosegue Ramella - come dimostra il gemellaggio tra la Provincia di Biella e la Brigata Alpina Taurinense, nato nel 2000. Siamo tra le poche Province italiane a mantenere questo forte legame, che rappresenta l’orgoglio di Biella e dei suoi abitanti, e celebra i valori di fraternità, solidarietà, libertà, pace e giustizia». Intanto, nel parcheggio del palazzo della Provincia, che si trova nel cuore della zona che sarà pedonale, al centro degli eventi, così come in altre parti della città e in molti centri del Biellese, fervono i preparativi: nel cortile della Provincia sta crescendo di giorno in giorno un vero e proprio ospedale da campo degli Alpini.

Nella Sala Mostre il Cantinone della Provincia di Biella invece inaugura oggi, martedì 6 maggio alle 18 e 30 la mostra Grigioverde dal telaio alla trincea. Le fabbriche biellesi nella Grande Guerra»: nel Biellese fu prodotto quasi tutto il panno usato (il 70%, più di 100 milioni di metri prodotti in circa 50 lanifici uniti sotto l’egida dell’Associazione dell’industria laniera italiana) per confezionare le divise del Regio Esercito impegnato sul fronte austro-ungarico. La mostra documenta come fu possibile questo grande impegno delle manifatture biellesi e chi furono i protagonisti. Si ricorda che, per agevolare lo svolgimento dell’adunata, gli uffici di Provincia saranno chiusi al pubblico nei giorni di venerdì 9 e lunedì 12.