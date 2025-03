Biella: Motociclista finisce contro il guardrail, ferito un uomo di Mongrando

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21 a Biella, dove un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito contro il guardrail.

L’uomo, del '79 e residente a Mongrando, era alla guida della sua Harley Davidson quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, impattando violentemente contro la barriera di protezione. Il motociclista ha riportato diverse fratture ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure e trasportarlo in ospedale.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza in ausilio. Non risultano coinvolti altri veicoli.