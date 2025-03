Ex Funicolare, il Comune è ancora in cerca di un gestore

Il Comune di Biella è ancora alla ricerca di una soluzione per la gestione della ex funicolare. L'accordo tra Palazzo Oropa e la Dama ascensori che attualmente gestisce l'impianto, è scaduto il 28 febbraio, e su accordo delle parti è stato prorogato fino al 31 marzo. Dopodichè si valuterà il da farsi.

Nelle settimane scorse il Comune aveva pubblicato una manifestazione di interesse per cercare la ditta che avrebbe proseguito nella gestione, ma era andata deserta.

"Ringrazio la ditta Dama che ha capito l'urgenza e ha acconsentito alla proroga della gestione - spiega l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi - . Ora si deve solo capire se si può proseguire, ma è tutto da valutare, la ditta si è presa tempo per capire. Per ora il confronto è aperto, vedremo come e se riusciremo a trovare un accordo".

Per il momento il collegamento tra Biella Piano e Biella Piazzo è garantito dalle 7,30 alle 22, l'impianto è in funzione 7 giorni su 7.