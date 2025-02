Biellese incontaminato: Monticchio è la meta per le quattro stagioni FOTO e VIDEO

Nel cuore delle Alpi Biellesi, il Monticchio si erge a 1.697 metri di altitudine, offrendo agli amanti della natura un'esperienza escursionistica adatta ad ogni stagione. Situato tra la Valsessera e la Valle Cervo, questo angolo incontaminato del Biellese è una meta ideale per chi desidera immergersi nella bellezza delle montagne.

Uno dei percorsi più suggestivi per raggiungere la vetta del Monticchio parte dal Bocchetto Sessera, facilmente accessibile tramite la Panoramica Zegna. Da qui, un sentiero ben segnalato conduce attraverso pascoli e boschi, regalando panorami sconfinati sulla pianura e sull'arco alpino, con il massiccio del Monte Rosa che domina l'orizzonte. Dalla cima, durante le giornate limpide, lo sguardo spazia a 360°, abbracciando le valli sottostanti e posandosi sulle province limitrofe.

Anche nella stagione invernale è possibile affrontare la salita e dirigersi verso la sommità del promontorio e se durante la bella stagione si trasforma in un paradiso per escursionisti e amanti della natura, l'inverno regala un'esperienza ancora più suggestiva agli appassionati di sci alpinismo. Con le prime nevicate, i pendii offrono itinerari per chi cerca una salita nel silenzio della montagna e lontano dalle piste affollate. Meta privilegiata per gli amanti della fotografia, l’area è ideale per il birdwatching e non è raro osservare numerose specie di uccelli.

Praticabile in ogni stagione, l’altura offre una grande varietà di attività da praticare nella natura incontaminata, ogni stagione con le sue peculiarità.