Oropa nel Gal Montagne Biellesi dopo 15 anni di battaglie, nuove strategie per il futuro FOTO

Da 57 Comuni il Gal Montagne Biellesi ora ne conta 58 e include tutte e 5 le valli. A completare questo puzzle è Biella. A presentare con orgoglio questa novità alla quale si è arrivati dopo 15 anni di "battaglie" è stato proprio il Gal Montagne Biellesi durante una conferenza stampa che si è svolta nella mattina di oggi mercoledì 12 febbraio a Città Studi alla presenza del presidente Francesca Delmastro Delle Vedove, del vice presidente della Regione Elena Chiorino, l'assessore regionale alla Montagna e ai Gal Marco Gallo e al sindaco di Biella Marzio Olivero.

A prendere la parola con orgoglio è stata per prima il presidente Francesca Delmastro: "Non ci siamo arresi in tutti questi anni - ha esordito - . Oggi si è coronato un piccolo nostro sogno grazie a un importante lavoro di squadra dove la Regione ha avuto un ruolo molto fondamentale. E' un momento storico per tutti noi".

Entusiasta anche il vice presidente della Regione Elena Chiorino: "E' la volontà politica che ha dato motore a questa iniziativa, grazie in particolare all'assessore Gallo. Questo ingresso nel Gal per Oropa significa molto. Sono stati mesi intensi, non è stata ordinaria amministrazione ma ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante".

Convinto dell'opportunità per Biella è anche l'assessore regionale Gallo: "Prima di diventare assessore ero sindaco e il mio Comune faceva parte di un Gal ed è allora che ho capito l'importanza di queste realtà. Sono uno straordinario esempio di lavoro di squadra"

Questo passo per Oropa significherà una maggiore progettualità e più completa afferma il sindaco di Biella Marzio Olivero: "Ci siamo già impegnati a fondo per la funivia e con questo ingresso nel Gal per Oropa ci saranno tante altre le novità, ci saranno più occasioni di accedere a finanziamenti, a progetti di vario genere. 15 anni di attesa sono tanti, siamo arrivati qui perchè c'è stata la volontà, è la dimostrazione che Oropa ci sta a cuore".