Caffè del Benessere, appuntamento a Mongrando: si parla di come prevenire e curare l'Osteoporosi

Per venire incontro agli anziani di Mongrando e della zona della Valle Elvo, giovedì 13 febbraio inizia la stagione dei Caffè del Benessere presso la Casa della Gioventù di Curanuova. Come sempre alle 15 per favorire la partecipazione degli anziani e con il rinfresco finale offerto dagli organizzatori. L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione di ANSPI La Vetta, Gruppo di Volontariato Sociale di Mongrando e Casa della Gioventù che forniscono il supporto locale indispensabile all'Associazione Anzitutto.

Nel primo di questi il tema sarà "Osteoporosi: come prevenirla e come curarla" con relatore il dottor Giovanni Poggi, medico fisiatra. Si tratta di un patologia che colpisce circa 5 milioni di persone in Italia di cui l'80% donne in post menopausa. Tra le complicanze più temute le fratture (soprattutto di femore, vertebra o polso, in genere dopo i 65 anni) che interessano circa il 40% della popolazione. Le fratture hanno rilevanti conseguenze, soprattutto quella del femore che ha una mortalità del 5% nel periodo immediatamente successivo all'evento e del 15-25% ad un anno. Il dottor. Poggi nella sua relazione esaminerà cause, prevenzione e terapia.

Il calendario prevede altri tre incontri: 13 marzo con "Disturbi di memoria e demenze", relatore il Geriatra Bernardino Debernardi; 10 aprile con "Aspetti medici e assistenziali della malattia di Parkinson", relatori il neurologo Antonio Morra e per gli Amici Parkinsoniani Biellesi il presidente Eugenio Zamperone ed il progettista Jacopo Lunardi; 8 maggio con "Conservazione, manipolazione, etichettatura degli alimenti per evitare sprechi", relatore Andrea Rosazza, medico igiene alimenti. I Caffè del Benessere sono organizzati da Anzitutto in collaborazione con altre associazioni locali e fanno parte del progetto "AccompagnaMenti", finanziato dalla Fondazione CR Biella che ha come capofila AMA Biella ed è finalizzato all'assistenza a domicilio delle persone con demenza.