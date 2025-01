"I Giorni della Merla" a Candelo: teatrino Kamishibai e laboratori per bambini.

Riprendono gli appuntamenti per i più piccoli alla Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo! Sabato 18 gennaio, alle ore 10.00, i bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni saranno accolti in biblioteca per scoprire, attraverso il Teatrino Kamishibai, le tradizioni e le leggende legate alle fredde giornate della merla.

Ma perché si chiamano così? E cosa c'entra la merla? Non tutti conoscono i racconti e le curiosità legate a queste date. Grazie ai disegni del teatrino Kamishibai e al racconto delle volontarie della biblioteca e della Banca del Tempo, i piccoli partecipanti potranno immergersi in un viaggio tra narrazione e tradizione.

A seguire, si terrà un laboratorio creativo e letture ad alta voce per stimolare l'immaginazione e il divertimento dei più piccoli.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a un massimo di 20 persone per gruppo, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Candelo all’indirizzo email ufficiocultura@comunedicandelo.it o tramite il nuovo servizio WhatsApp della biblioteca al numero 015.2535146.

“Un grazie speciale va ai volontari che, con il loro impegno e passione, collaborano attivamente con la Biblioteca Civica Livio Pozzo per offrire ai bambini iniziative di grande valore.”