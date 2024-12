A Mongrando il Natale si festeggia con “la scuola del cuore”

Alla scuola dell’infanzia di Mongrando Curanuova è stato festeggiato il Natale in un modo un po’ singolare. Dimenticatevi le recite con annesso panico da palcoscenico o le lunghe poesie imparate a memoria e ripetute quotidianamente per entrare in testa anche ai più smemorati.

Qui la festa è stata interamente ideata e realizzata dai bambini, secondo le loro attitudini e preferenze, imparando a collaborare in modo attivo. Le famiglie sono quindi state coinvolte in un viaggio nel cortile della scuola, dove seguendo la mappa realizzata dai bimbi, hanno potuto ammirare le decorazioni artistiche, lanciarsi in una caccia al tesoro, visitare l’atelier delle pozioni invernali, giocare con la musica con i loro piccoli e concludere il tutto con degli speciali e brillanti fuochi d’artificio creati dai bimbi.

E’ stato inoltre realizzato un grande albero di Natale comunitario, decorato da tutti, partendo dai piccolini dell’asilo nido, ai bimbi della primaria fino a coinvolgere gli adulti. Poco importa se pioveva e faceva un po’ freddino. L’atmosfera è stata riscaldata dalla soddisfazione che si leggeva negli occhi dei bambini che vedevano realizzato il loro progetto: regalare a mamma e papà un viaggio in quella che è stata ribattezzata “la scuola del cuore”.