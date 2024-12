La grande boxe torna a Biella, domenica 15 l’evento gratuito.

Tutto pronto per l’ultimo evento targato Boxing Club Biella, che si annuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pugilato. La manifestazione, in programma domenica 15 dicembre, sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’onore d’eccezione: Roberto Cammarelle, plurimedagliato campione e Oro Olimpico nella categoria dei pesi massimi, che vestirà il ruolo di padrino dell’evento.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Team Elite, segna il rinnovamento della partnership tra il Maestro Scaglione, il Comitato e il grande Maestro Davide Greguoldo, a conferma di una sinergia vincente.

Il programma prenderà il via alle ore 16:30 con la presentazione sul ring delle squadre in gara: all’angolo blu i Cobra Longobardi e, all’angolo rosso, le Tigri Sabaude del Piemonte. A difendere i colori biellesi ci saranno due atleti di spicco: Lorenzo Rinaldi, alla sua 25ª presenza in soli due anni, e Lorenzo Bergo, che toccherà quota 23 incontri.

All’evento ci saranno anche Emma Prinetti, giovane promessa di 52 kg junior al suo ottavo match, e Sebastiano Colombo, che salirà sul ring nei 71 kg con la determinazione del riscatto per la sua ultima sconfitta.