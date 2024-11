“Giornata internazionale delle persone con disabilità” a Biella il Flash Mob di Special Olympics

Il 3 dicembre 2024 ricorre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” e, come ogni anno, Special Olympics la celebrerà con un divertentissimo e originale “Flash mob”, che anche quest’anno si accompagnerà alla coreografia di Vito Coppola in collaborazione con Laura Manna, vincitore in coppia con Arisa dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle.

Per Biella si tratta della seconda partecipazione all’iniziativa, organizzata da Spo rtivamente Scs, ASD Asad Biella, con il patrocinio di Special Olympics Team Piemonte.

Il Flash Mob di Special Olympics, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si svolgerà sulle note de “L’ombelico del mondo”, un brano di Lorenzo Jovanotti che celebra la diversità e l’unità, fa da metafora a un luogo speciale in cui convergono diverse culture, etnie ed esperienze, in cui le persone abbracciano le proprie identità uniche e celebrano le loro differenze, ballando al ritmo della vita.

Il ritrovo è alle 10.30 di sabato 23 novembre nel cortile interno di Cascina Oremo.

L’invito è esteso non solo agli operatori di Cascina Oremo ma a tutte le persone che frequentano il luogo inclusivo e più in generale a chiunque voglia condividere questo momento di gioia e festa.

I partecipanti balleranno appunto sulle note del grande successo di Jovanotti.

Questo luogo ideale dove #StiamoGiàBallando sarà il Paese che a marzo 2025 sarà “L’Ombelico del Mondo”, ospitando i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics e diventando l’occasione per unire il mondo senza differenze di genere, cultura, religione e abilità in un clima di piena inclusione sociale.

Per l’occasione verrà registrato un video che verrà pubblicato insieme a quelli realizzati in tutta Italia da Special Olympics Italia il 3 dicembre 2024, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

Per informazioni contattare lo 0150990409. O scrivere a asad.biella@gmail.com o

sportivamentebiella@gmail.com