Scontro auto-furgone a Bioglio, due donne liberate dalle lamiere FOTO

Questa mattina, 7 novembre, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Bioglio per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un furgone.

Arrivati sul posto, il conducente del furgone era già all’esterno dell’abitacolo mentre le due occupanti dell’auto erano incastrate e doloranti all’interno di essa. La squadra ha provveduto a prestare assistenza alle due ragazze e a liberarle dalle lamiere. Il personale del 118 le ha prestato le prime cure per poi trasportarle in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono anche intervenute gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità.