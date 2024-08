Il comune di Crevacuore informa i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola superiore di I° grado che sono disponibili i moduli per l'iscrizione al servizio scuolabus per l'anno scolastico 2024/25. Il modulo è disponibile presso gli uffici comunali. Il termine per la presentazione dell'istanza è il 31 agosto 2024. Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere all'ufficio Segreteria.