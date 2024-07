La rassegna "Oropa in musica" prosegue con due concerti del maestro Sebastiano Domina

Continua la rassegna “Oropa in musica” con i concerti d’organo nella Basilica Antica: venerdì 2 e 9 agosto il maestro Sebastiano Domina, tra i protagonisti che ogni anno allietano l’estate in Santuario, terrà due concerti alle ore 21.00.

Il maestro Domina, grazie alla sua abilità tecnica e alla profondità interpretativa, guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale che abbraccia tre secoli di storia e diverse tradizioni compositive. La prima serata, venerdì 2 agosto, è dedicata a un repertorio che esplora l'evoluzione della musica per organo dal Barocco al XX secolo. Il programma si aprirà con la maestosità delle composizioni di Johann Sebastian Bach, il cui genio contrappuntistico troverà piena espressione nella Passacaglia BWV 582 e nella Sonata in trio n.1. Successivamente, le note intense e spirituali di Olivier Messiaen ci trasporteranno in un'esperienza trascendentale con Ascension, un'opera che riflette profondamente la fede e la visione mistica del compositore francese. La serata si concluderà con le dinamiche e vibranti Litanies di Jehan Alain.

Il secondo appuntamento, previsto per venerdì 9 agosto, offre un'esplorazione eclettica della musica per organo. La serata inizierà con la liricità e la profondità del Choral n.3 di César Franck, per poi passare alla brillante Sonata n.6 di Felix Mendelssohn, un pezzo che fonde magistralmente tecnica e sentimento religioso. La serata proseguirà con il Tema e variazioni di Marco Enrico Bossi, un'opera che rappresenta il meglio della tradizione italiana per organo. A seguire, una trascrizione per organo del Tannhäuser di Richard Wagner evocherà la maestosità dell'opera wagneriana. Le Variazioni su Herzlich tut mich verlangen Op.157 di Domenico Paolo Magri offriranno un omaggio alla tradizione corale luterana, mentre il Kuckuckstanz di Max Reger aggiungerà un tocco di giocosità e vivacità. La serata culminerà con il potente Tu es Petrus di Henri Mulet, un brano che celebra la figura di San Pietro con un crescendo di intensità e potenza. Questi concerti non saranno solo l’occasione per immergersi nella bellezza e nella spiritualità del Santuario di Oropa, ma per vivere un’esperienza che unisce tre secoli di musica. La rassegna Oropa in musica è sostenuta dalla Fondazione CRBI.